Nuovi giochi gratis per PC su Steam e due DLC in regalo

Continuano i regali su Steam, il negozio online di Valve offre ancora per qualche giorno una selezione di giochi gratis per PC, oltre a due DLC per uno dei giochi più amati degli ultimi tempi, ideale sopratutto per divertirsi in multiplayer.

Il primo della lista è Gamecraft per PC, scaricabile gratis fino alle 18:00 del 24 aprile, si tratta di un gioco sandbox con una grafica cubettosa stile Minecraft, Portal Knights e LEGO Worlds. Altro titolo interessate è Polyball, arcade che ricorda Marble Madness e Super Monkey Ball, in download gratis fino alle 19:00 del primo maggio. Gratis anche Red Gate e Drop, avete tempo fino alle 08:00 del mattino (ora italiana) del 27 aprile per aggiungerli alla vostra libreria, una volta riscattati resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni.

Fino a stasera alle 19:00 inoltre potrete scaricare gratis i due DLC Surf 'n' Turf e Too Many Cooks Pack per Overcooked 2, il gioco completo è invece a pagamento, seppur in vendita al prezzo scontato di 13.79 euro anzichè 22.99 euro, normale costo di listino. Una bella occasione per divertirsi a costo zero con una selezione di giochi PC che non include produzioni AAA o AA di alto livello ma che in ogni caso risulta capace di accontentare numerose fasce di pubblico.