Nuovi giochi gratis da scaricare su PS4, PC e Xbox One

Nuova ondata di giochi gratis per PC e le principali console come Xbox One e PlayStation 4. Questa settimana è stata piuttosto ricca per quanto riguarda i giochi gratis da scaricare, scopriamo insieme le migliori proposte a costo zero.

Fino al 15 aprile potete scaricare gratis NBA 2K Playgrounds 2 su PC e Xbox One, attenzione però perchè il gioco non sarà vostro per sempre e potrà essere utilizzato fino alla data indicata. Anche The Crew 2 è gratis per l'intero weekend (fino al 13 aprile) su PC e PlayStation 4. Fino al 12 aprile invece gli abbonati Xbox LIVE Gold possono giocare gratis con Gears 5 su Xbox One.

Ben più nutrita l'offerta di Epic Games Store che permette di riscattare Sherlock Holmes Crimes & Punishments e Close to the Sun gratis, una volta aggiunti alla libreria entrambi i titoli saranno vostri per sempre e potrete giocare senza limitazioni, come qualsiasi altro prodotto regolarmente acquistato. FX Interactive regala Sherlock Holmes e il Re dei Ladri, avventura con protagonista il celebre in vestigatore. Anche in questo caso una volta effettuato il download il gioco resterà a vostra disposizione senza limiti di nessun tipo..

Google offre Stadia PRO gratis per due mesi, il catalogo dei giochi gratuiti in questo caso includ Gylt, Destiny 2 The Collection, GRiD, Serius Sam Collection, Spitlings, SteamWorld Quest, Stacks on Stacks, SteamWorld Dig 2 e Thumper.

Se siete abbonati a Twitch Prime potete scaricare ben cinque giochi PC gratis: Turok, Etherborn, Lightmatter, Earthlock e Kathy Rain A Detective is Born. Nuovi giochi anche per gli iscritti Xbox Game Pass, tra cui NieR Automata, Journey to the Savage Planet e Totally Reliable Delivery Service. I membri Games with Gold possono invece scaricare Fable Anniversary, Project CARS 2 e Knights of Pen and Paper Bundle e Toybox Turbos. Aprile è un mese ricchissimo anche per gli abbonati PlayStation Now che potranno trovare in catalogo tre nuovi giochi: Just Cause 4, Marvel's Spider-Man e The Golf Club 2019. Interessante infine anche l'offerta PlayStation Plus con Uncharted 4 per PS4 e DiRT Rally 2.0 gratis e il Combat Pack 2 per Call of Duty Warzone.