Nuovi giochi gratis da scaricare nel weekend: Metro 2033, Tell Me Why, Ratchet & Clank

Non sapete a cosa giocare questo fine settimana? Veniamo subito in vostro soccorso proponendovi una selezione di giochi gratis da scaricare, da Metro 2033 al primo episodio di Tell Me Why, passando per Ratchet & Clank su PS4.

Partiamo proprio da Metro 2033 gratis su Steam, lo sparatutto ispirato al romanzo di Dmitry Glukhovsky (autore anche di Metro 2034) può essere riscattato gratis su Steam, avete tempo fino al 15 marzo per farlo, una volta aggiunto alla libreria resterà vostro per sempre.

Se siete abbonati a Xbox LIVE Gold questo weekend potete giocare gratis con Stellaris e Cities Skylines, entrambi scaricabili gratis da Xbox Store, al contrario di Metro 2033 però non saranno vostri per sempre. Altro gioco che vi consigliamo è Tell Me Why di Dontnod gratis, il primo episodio della serie degli autori di Life is Strange è gratis su PC (via Steam), Xbox One e Xbox Series X/S, potete scaricarlo e giocare senza limitazioni, ribadiamo come solo il primo episodio sia gratis mentre i capitoli successivi dovranno essere acquistati regolarmente.

Chiudiamo con Ratchet & Clank gratis per PS4 da scaricare, disponibile a costo zero sul PlayStation Store fino al 31 marzo, una volta aggiunto alla libreria il gioco Insomniac sarà vostro per sempre.. decisamente un bel regalo anche in vista dell'arrivo di Ratchet & Clank Rift Apart.