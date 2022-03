Nuovi giochi di marzo 2022? Gran Turismo 7, Ghostwire Tokyo, Tunic e Kirby e altro!

Quello di marzo si prospetta un mese videoludico decisamente esplosivo, con tante grandi e attese produzioni pronte al debutto sul mercato PC e console.

Ad aprire le danze ci pensa Gran Turismo 7 (la nostra recensione di Gran Turismo 7 è già a vostra disposizione), i cui circuiti sono pronti ad approfittare della primavera per invitare gli appassionati a sfrecciare sulle sue quattro ruote. E se il racing game potrà contare su di un lancio cross-gen, l'inquietante Tokyo sovrannaturale di Ghostwire: Tokyo resta invece attesa solamente su PS5 e PC. Anche in casa Nintendo non mancano i debutti di spessore, tra il promettente Kirby e la Terra Perduta e il nuovo Triangle Strategy di Square Enix. Nell'universo Xbox, è tempo di grandi avventure con l'ispiratissimo Tunic, mentre non manca all'appello nemmeno Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Ma non è tutto! Con un marzo 2022 a dir poco entusiasmante e variegato, ogni giocatore potrà trovare un titolo adatto ai propri gusti. Per aiutarvi ad orientarvi tra tutte le nuove produzioni in arrivo, la Redazione vi propone come sempre una video rassegna dedicata alle uscite del mese: trovate il filmato in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye, buona visione!



A cosa giocherete in attesa della primavera 2022?