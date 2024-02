Nuovi videogiochi di marzo 2024: la Top 3 da non perdere e tutte le altre uscite

Febbraio non ha ancora esaurito tutte le sue cartucce, dal momento che devono uscire ancora giochi del caliro di Final Fantasy 7 Remake e Brothers A Tale of Two Sons Remake, tuttavia il nostro pensiero è già volato al mese di marzo e a tutte le sorprese che è pronto a riservarci. Ecco tutti i giochi in uscita e i nostri tre osservati speciali.

Tutti i videogiochi di marzo 2024

The Thaumaturge (PC) - 4 marzo

The Outlast Trials (PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One) - 5 marzo

As Dusk Falls (PS5, PS4) - 7 marzo

Manic Mechanics (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) - 7 marzo

WWE 2K24 (PC, PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) - 8 marzo (5 marzo la Deluxe)

Unicorn Overlord (Switch) - 8 marzo

Outcast 2: A New Beginning (PC, PS5, Xbox Series X|S) - 15 marzo

MLB The Show 24 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch) - 19 marzo

Alone in the Dark (PC, PS5, Xbox Series X|S) - 20 marzo

Horizon Forbidden West (PC) - 21 marzo

Princess Peach: Showtime (Switch) - 22 marzo

Dragon's Dogma 2 (PS5, PC, Xbox Series X|S) - 22 marzo

Rise of the Ronin (PS5) - 22 marzo

The Legend of Legacy HD Remastered (PC, Switch, PS5, PS4) - 22 marzo

South Park: Snow Day! (PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch) - 26 marzo

Prison Architect 2 (PC, PS5, Xbox Series X|S) - 26 marzo

Planet Zoo (PS5, Xbox Series X|S) - 26 marzo

Open Roads (PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S) - 28 marzo

A marzo potranno dirsi soddisfatti i videogiocatori di tutti i palati e piattaforme. Gli appassionati di wrestling riceveranno WWE 2K24, che celebrerà i 40 anni di Wrestlemania con un roster stellare, nuovi tipi di match e un sistema di combattimento ulteriormente affinato, mentre i nostalgici degli horror anni '90 potranno godersi il ritorno di Alone in the Dark in un remake che vede la partecipazione di Jodie Comer e David Harbour. Agli estimatori dell'irriverente serie animata di Matt Stone e Trey Parker spetta invece South Part: Snow Day, un gioco d'azione cooperativo in terza persona che purtroppo non supporta l'italiano. Horizon Forbidden West sbarca finalmente su PC il 21 marzo, mentre a fine mese c'è in programma persino una nuova console, l'Atari THE400Mini. E poi ci sono questi tre pezzi da novanta - curiosamente tutti in arrivo lo stesso giorno:

Dragon's Dogma 2 - 22 marzo

Ad oltre dieci anni dal primo capitolo, Dragon's Dogma 2 è finalmente pronto a concedersi a tutti gli appassionati di giochi di ruolo per giocatore singolo desiderosi di vivere una nuova avventura a cavallo tra azione e narrazione. Dragon's Dogma 2 punta ad offrire massima libertà ai giocatori, che possono scrivere la propria storia scegliendo l'aspetto del protagonista (l'Arisen), la sua classe, la sua squadra e l'approccio ad ogni singola situazione di gioco. Torna in forma smagliante anche il sistema delle Pedine, marchio distintivo del primo episodio, grazie al quale è possibile circondarsi di un massimo di tre compagni controllati dall'intelligenza artificiale. Una è pienamente personalizzabile, mentre le altre due possono essere reclutate tra le Pedine degli altri videogiocatori in rete. Leggete la nostra ultima prova di Dragon's Dogma 2 per prepararvi al suo arrivo.

Prince Peach Showtime - 22 marzo

Prince Peach Showtime è la prima grande esclusiva di Nintendo a vedere la luce in questo 2024. Dopo anni passati a fungere da comprimaria nei giochi, la Principessa Peach torna protagonista di un'avventura tutta sua ambientata in un teatro. Un misterioso nemico mascherato ha preso il controllo del Teatro Splendente e adesso tocca alla Principessa Peach salvare la baracca. Per l'occasione, può fare affidamento su un ampio guardaroba e trasformarsi in molteplici forme, ognuna dotata di abilità e stili di gioco distintivi: Peach Spadaccina, Ladra, Detective, Kung Fu, Pasticciera e Ninja sono solamente alcune delle trasformazioni possibili!

Rise of the Ronin - 22 marzo

Sviluppato da Team Ninja in esclusiva per PS5, Rise of the Ronin è nuovo action RPG open world ambientato nel Giappone del 1863, in pieno periodo "Bakumatsu", quando le Navi nere dell'Occidente si abbattono sul paese gettandolo in uno stato di agitazione. Nei panni di un Ronin, ossia un Samurai senza padrone, i giocatori sono chiamati a scrivere il proprio destino in una storia dinamica il cui corso cambia in base alle scelte e ai personaggi con i quali ci si può alleare durante il viaggio. Il vasto open world comprende le città di Yokohama, Kyoto ed Edo (la moderna Tokyo), oltre alle zone funestate dai banditi che le collegano, mentre il sistema di combattimento prevede sia armi corpo a corpo sia armi da fuoco tipiche dell'epoca. I tre livelli di difficoltà selezionabili permettono inoltre all'esperienza di adeguarsi a qualsiasi livello di abilità.