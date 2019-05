I nuovi giochi di Need for Speed e Plants vs. Zombies usciranno nel 2019

Nel corso dell'ultima riunione con gli investitori e gli azionisti, Electronic Arts ha annunciato che entro la fine di quest'anno arriveranno sul mercato i nuovi capitoli delle serie Need for Speed e Plants' vs. Zombies.

Che i due titoli fossero in via sviluppo, era già noto da qualche mese. Quest'oggi, in ogni caso, abbiamo avuto la conferma che la pubblicazione è attesa entro la fine del 2019: nel terzo trimestre dell'anno fiscale (ottobre-dicembre) per l'esattezza, il medesimo periodo nel quale vedrà la luce Star Wars Jedi: Fallen Order.

Al momento non sono disponibili dettagli ufficiali inerenti ai due prodotti in questione, ma la notizia non stupisce più di tanto. L'ultimo capitolo della serie Need for Speed, Payback, risale a due anni fa, pertanto i tempi ci sembrano più che maturi per un ritorno in grande stile. Dopotutto, il team Ghost Games è stato aperto proprio a tal fine. Riguardo Plants vs. Zombies, è da un po' che si vocifera di un terzo capitolo della serie Garden Warfare: che sia proprio questo il gioco in uscita quest'anno? Con tutta probabilità, ne sapremo di più durante l'EA Play 2019, evento che si svolgerà dal 7 al 9 giugno in quel di Los Angeles, poco prima dell'apertura dell'E3 2019 (fissata per l'11 giugno).

Durante la medesima riunione, Electronic Arts ha svelato che si aspetta di vendere 6/8 milioni di copie di Star Wars Jedi Fallen Order, e che le vendite di Anthem sono insoddisfacenti.