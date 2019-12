Nuovi giochi Nintendo Switch. arrivano Alien Isolation e Assassin's Creed Rebel Collection

Le nuove uscite per Nintendo Switch durante la settimana appena iniziata non sono molte, la console della casa di Kyoto si prepara ad accogliere tre giochi molto diversi tra loro che faranno la felicità dei gli appassionati dei rispettivi generi.

La prima uscita della settimana (martedì 3 dicembre) è Farming Simulator 2020, nuovo episodio del celebre simulatore di fattoria che ha riscosso un sempre maggior successo di pubblico nel corso degli anni, specialmente in Nord Europa.

Il 5 dicembre arriva invece Alien Isolation, riedizione del gioco SEGA uscito nel 2014 e ora riproposto con supporto per l'HD Rumble e tutti i DLC usciti sulle altre piattaforme. Indubbiamente una buona occasione per (ri)scoprire questo classico del genere horror.

Infine il 6 dicembre esce Assassin's Creed The Rebel Collection, pacchetto per Nintendo Switch che include Assassin's Creed IV Black Flag e Assassin's Creed Rogue con relativi DLC, per riscoprire l'epopea piratesca della saga Ubisoft con i due episodi usciti tra il 2013 e il 2014.