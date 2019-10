Nuovi giochi Nintendo Switch: arrivano Cat Quest 2, Dark Devotion e Pizza Bar Tycoon

La settimana appena iniziata non è particolarmente ricca di uscite di rilievo per Nintendo Switch, nonostante la quantità di nuovi lancia sia notevole, mancano grandi produzioni in grado di spostare numeri importanti, per questo dovremmo necessariamente attendere l'uscita di Luigi's Mansion 3, prevista per il 31 ottobre.

Lunedì 21 ottobre

Monaco Complete Edition

Martedì 22 ottobre

Street Outlaws The List

Mary Skelter 2

Destiny Connect Tick-Tock Travelers

Raging Loop

Skulllgirls 2nd Encore

Day And Night

Tangle Tower

The Park

PBA Pro Bowling

Giovedì 24 ottobre

Dark Devotion

Cat Quest II The Lupus Empire

Ghost Blade HD

Lethis Path Of Progress

Creepy Brawlers

OxLOGIC PUZZLE 1000!

Haunted Halloween 95

Dark Veer

Anthill

Winter Sports Games

Vortex Attack EX

Venerdì 25 ottobre

Pixel Gladiator

Into The Dead 2

Soul Searching

Pizza Bar Tycoon

Ultra Off-Road 2019 Alaska

Let's Sing Country

Nonostante la mancanza di grandi AAA e giochi esclusivi per questa settimana, le novità non mancano, a partire da Cat Quest II, Into The Dead 2 e Mary Skelter 2, per continuare con Pixel Gladiator, Pizza Bar Tycoon, Dark Veer e Vortex Attack EX. Una selezione numerosa ma, come detto, priva di grandi titoli di rilievo, i quali arriveranno tra la fine di ottobre la prima metà di novembre con Luigi's Mansion 3 e Pokemon Spada e Scudo.