Nuovi giochi Nintendo Switch: arrivano New Super Mario Bros U Deluxe e Tales of Vesperia

La settimana appena iniziata non si prospetta ricchissima di uscita per Nintendo Switch, almeno a livello quantitativo, anche se non mancano titoli molto attesi, tra cui due remastered come New Super Mario Bros U Deluxe e Tales of Vesperia Definitive Edition.

Novità Nintendo Switch

Battle Princess Madelyn

Everything

Ethan Meteor Hunter

OutRun (SEGA Ages)

Lightseekers

Block Quest Maker

New Super Mario Bros U Deluxe

Tales of Vesperia Definitive Edition

Hive Jump

Proprio New Super Mario Bros U Deluxe e Tales of Vesperia Definitive Edition rappresentano le due principali uscite della settimana in formato retail e digitale, entrambi i titoli saranno disponibili dall'11 gennaio su eShop e nei negozi. Tra le altre uscite di rilievo segnaliamo Battle Princess Madelyn (in vendita da oggi, lunedì 7 gennaio), Lightseekers, Block Quest Maker e Hive Jump per una produzione all'insegna dell'indie, senza dimenticare OutRun, riedizione del classico degli anni '80 come parte della collana SEGA Ages.