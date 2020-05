Nuovi giochi Nintendo Switch: arrivano The Wonderful 101 e What The Golf?

La settimana appena iniziata non è particolarmente ricca di uscita per quanto riguarda Nintendo Switch e il Nintendo eShop, pochi i nuovi titoli in uscita, tra questi mancano grandi produzioni AAA e AA, a vantaggio di giochi indie di discreto spessore.

Da segnalare il lancio di The Wonderful 101 Remastered (solo in formato digitale, l'edizione fisica uscirà questa estate), Cannibal Cuisine, What The Golf?, Biped, Steel Rain e Monstrum.

19 maggio

Golf With Your Friends

The Wonderful 101 Remastered

20 maggio

Cannibal Cuisine

21 maggio

What The Golf?

Biped

Pushy And Pully In Blockland

Luxar

RealMyst Masterpiece Edition

Monster Prom XXL

Arrest of a Stone Buddha

Steel Rain

Lost Artifacts Time Machine

The Persistence

Red Wings Aces Of The Sky

Skelly Selest & Straimium Immortaly Double Pack

Aqua Lungers

Fluxteria

Venerdì 21 maggio

Monstrum

Concept Destruction

Animal Up!

Una selezione piuttosto varia ma come detto quantitativamente non incredibile, si sente inoltre la mancanza di un gioco first party o third party di grande impatto, situazione che dovrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane con l'arrivo di Paper Mario Origami King a luglio e di altri giochi di spessore.

Avete già deciso cosa comprare questa settimana? Non sono escluse possibili sorprese, in quanto l'eShop si aggiorna ogni giovedì, tra qualche giorno ne sapremo di più.