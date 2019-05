Nuovi giochi Nintendo Switch: ecco Saint's Row The Third e Shakedown: Hawaii

La settimana in arrivo si prospetta quasi tranquilla dal punto di vista delle uscite dei videogiochi, eppure per i gamer la tranquillità praticamente non esiste, e i nostri portafogli sono sempre lì pronti a chiedere pietà.

Mancano infatti i titoli tripla A questa settimana, ma ci sono produzioni indipendenti e titoli di tutto rispetto che arriveranno nei prossimi giorni sulla console ibrida di casa Nintendo, a partire da Saint's Row: The Third e Shakedown: Hawaii, che strizza l'occhio al primo Grand Theft Auto, e che porteranno un bel po' di caciara sulle nostre amate Switch.

Andiamo a vedere la lista completa dei titoli in arrivo:

7 Maggio - Puyo Puyo Champions

7 Maggio - Shakedown: Hawaii

7 Maggio - European Conqueror X

7 Maggio - Car Mechanic Manager

8 Maggio - Meow Motors

9 Maggio - For the King

9 Maggio - Masquerada: Songs and Shadows

9 Maggio - Lost Artifacts: Soulstone

9 Maggio - Monster Puzzle

9 Maggio - MachiKnights

10 Maggio - Saint's Row: The Third

10 Maggio - Lovecraft's Untold Stories

10 Maggio - My Big Sister

10 Maggio - Ascendance: First Horizon

10 Maggio - Dragon Pinball

10 Maggio - Blazing Beaks

Si parte domani dunque con due titoli importanti come Puyo Puyo Champions e Shakedown: Hawaii. Quali giochi prenderete tra quelli in uscita questa settimana? Se non vi bastassero quelli per Nintendo Switch, sul nostro sito trovate anche i giochi in uscita su PlayStation 4.