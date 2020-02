Tutti i nuovi giochi per Nintendo Switch in uscita nella settimana del 3 febbraio

La scorsa settimana quasi 40 giochi per Nintendo Switch hanno fatto la loro comparsa su eShop, per i prossimi sette giorni l'offerta sembra meno corposa quantitativamente parlando ma non meno interessante grazie all'arrivo di alcuni giochi molto attesi per la console ibrida della casa di Kyoto.

La settimana inizia con le uscite di Please The Gods, Zombie Army 4 Dead War, Monster Energy Supercross The Official Videogame 3 e 7th Sector, di seguito il calendario completo.

Lunedì 3 febbraio

Please The Gods

Martedì 4 febbraio

Monster Energy Supercross The Offical Videogame 3

The Dark Crystal Age of Resistance Tactics

Zombie Army 4 Dead War

Wide Ocean Big Jacket

Mercoledì 5 febbraio

7th Sector

Giovedì 6 febbraio

Kunai

Knights and Bikes

Code: Realize~Guardian of Rebirth

Yuoni: Rises

SEN: Seven Eight Nine

Just A Phrase by POWGI

Shiny Ski Resort

Nerved

Venerdì 7 febbraio

Marooners

The Turing Test

Crash Drive 2

EQQO

Rune Lord

The Town Of Light Deluxe Edition

Kitty Powers Matchmaker

Zero Zero Zero Zero

Bridge Builder Adventure

Super Korotama

Da segnalare anche l'arrivo del puzzle game The Turing Test il prossimo 7 febbraio, in aggiunta a EQQO, Marooners, Rune Lord, Zero Zero Zero Xero e The Town of Light Deluxe Edition. Non è escluso che altre uscite possano aggiungersi nei prossimi giorni, ne sapremo di più giovedì 6 febbraio, quando il Nintendo eShop europeo si aggiornerà con nuovi contenuti per Switch.