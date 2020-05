Nuovi giochi Nintendo Switch: Xenoblade Chronicles, BioShock Collection, XCOM 2

Dopo aver visto le novità della settimana per PS4 è ora il momento di dare una sguardo alle nuove uscite per Nintendo Switch, tra cui troviamo Xenoblade Chronicles Definitive Edition.

Oltre a Minecraft Dungeons, la console ibrida di Nintendo si prepara ad ospitare produzioni come Mortal Kombat 11 Aftermath, BioShock The Collection, Borderlands Collection e XCOM 2 Collection, senza dimenticare il già citato Xenoblade Chronicles Definitive Edition, quest'ultimo ovviamente in esclusiva.

Martedì 26 maggio

Minecraft Dungeons

Mortal Kombat 11 Aftermath

Mercoledì 27 maggio

Missile Command Recharged

Mercoledì 28 maggio

Synaptic Drive

Bug Fables The Everlasting Sapling

Atomicrops

Resolutiion

The Game Paradise CruisinMix Special

SEGA Ages Thunder Force AC

Shantae And The Seven Sirens

Hill Climbing Mania

F-117A Stealth Fighter

Let’s Sing 2020

Fly Punch Boom

Turmoil

Venerdì 29 maggio

Adam's Venture Origins

Indiecalypse

BioShock The Collection

Bioshock Remastered

BioShock 2 Remastered

Bioshock Infinite The Complete Edition

Genetic Disaster

Borderlands Legendary Collection

Borderlands The Handsome Collection

Borderlands Game of the Year Edition

Little Misfortune

XCOM 2 Collection

Xenoblade Chronicles Definitive Edition

WildTrax Racing

I giochi delle collection targate 2K Games possono essere acquistati anche singolarmente, inoltre si segnala l'arrivo di WildTrax Racing, Little Misfortune e Adam's Venture Origins. Una serie di produzioni molto interessanti, in attesa di scoprire le principali novità di giugno e luglio oltre al giù annunciato Paper Mario The Origami King, in uscita il 17 luglio 2020.