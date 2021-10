Nuovi giochi di ottobre 2021: i Guardiani della Galassia tra Far Cry, FIFA e Metroid

Da FIFA 22 ad Alan Wake Remastered, passando per Metroid Dread e Far Cry 6, questa prima metà di ottobre ci ha già offerto tantissime esperienze ludiche ma c'è ancora molto da scoprire da qui alla fine del mese. Andiamo allora alla scoperta dei titoli più importanti che stanno per approdare su PC e console.

La restante offerta videoludica ottembrina non sarà da meno di quella che ha contraddistinto la prima metà del mese, specie in funzione dell'arrivo sul mercato di titoli in rappresentanza dei generi più disparati.

Già a partire da oggi, 12 ottobre, i patiti di sparatutto "alla Left 4 Dead" possono tuffarsi nelle atmosfere post-apocalittiche di Back 4 Blood e andare a caccia di zombie, mentre gli appassionati di avventure investigative avranno di che divertirsi nel microcosmo di The Good Life.

L'elenco dei prossimi videogiochi in uscita annovera Age of Empires 4, Mario Party Superstars, Riders Republic, House of Ashes, Fatal Frame Maiden of Black Water, Solar Ash e Disco Elysium The Final Cut. Ultimo, ma decisamente non per ordine di importanza, troviamo poi Marvel's Guardians of the Galaxy, l'action adventure di Eidos Montreal con protagonista quel combinaguai di Star-Lord.

Date perciò un'occhiata al nostro video speciale e fateci sapere se e quali titoli attendete maggiormente per la seconda metà di ottobre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.