Nuovi giochi di ottobre 2023 su Game Pass per Xbox Series X, PC e Cloud: mese eccellente?

L'epoca delle grandi ondate di novità sembra essersi fisiologicamente esaurita, ma non si può certo dire che Microsoft stia lasciando a secco gli abbonati a Game Pass. Dopo averli deliziati con Gotham Knights e The Lamplighter's League, la casa di Redmond ha annunciato altri quattro giochi per la prima metà di ottobre 2023: scopriamoli assieme.

Warhammer 40.000 Darktide su Cloud e Xbox Series X/S dal 4 ottobre

Già disponibile in PC Game Pass dal novembre dello scorso anno, Warhammer 40.000: Darktide è un gioco d'azione in prima persona cooperativo ambientato nel celebre universo di Games Workshop. Costruito sulla base dei combattimenti corpo a corpo di Vermintide 2, anima ulteriormente l'azione con intense sparatorie che incrementano le opportunità di macellazione dei mostri. Scoprite maggiori dettagli sul gioco leggendo la nostra recensione di Warhammer 40.000: Darktide per PC.

Forza Motorsport PC, Cloud e Xbox Series X/S dal 10 ottobre

Tra le novità più attese di ottobre 2023, Forza Motorsport interrompe un digiuno di sei anni abbandonando la vecchia numerazione e irrompendo direttamente su next-gen. Turn 10 ha sfruttato appieno questo lungo lasso temporale per creare quello che ha descritto come "il gioco di corse tecnicamente più avanzato di sempre, creato da zero per sfruttare la potenza delle console Xbox Series". L'offerta di lancio prevede 500 automobili (100 delle quali al loro debutto nella serie), 800 potenziamenti unici, 20 differenti location (tra cui 5 inedite, come Kyalami in Sudafrica) e funzionalità come i momenti della giornata dinamici, le condizioni meteo e il ray tracing in gara. Per saperne di più non perdetevi la recensione di Forza Motorsport.

From Space su Cloud, Console e PC dal 12 ottobre

From Space è uno sparatutto isometrico giocabile in solitaria oppure in cooperativa da squadre composte da un massimo di quattro giocatori. Tratto distintivo: una grande passione per il rosa shocking! No, quello che vedete non è un esercito di gomme da masticare, bensì di un'orda interminabile di alieni rosa intenzionati a conquistare la Terra. Tocca a voi sterminarli con lanciarazzi, mini pistole, lanciafiamme e oggetti tattici come granate e mine.

Like A Dragon Ishin! su Cloud, Console e PC dal 17 ottobre

Yakuza Studio e SEGA rinnovano il loro amore nei confronti di Game Pass con Like a Dragon: Ishin!, versione restaurata e ammodernata di Yakuza Ishin! uscito nel 2014. Nella complessa era Bakumatsu (1853–1867) del tardo periodo Edo, assumete il ruolo di Sakamoto Ryōma, un samurai impegnato nella ricerca del vero responsabile dell'assassinio del padre, di cui è stato ingiustamente incolpato. Una storia personale che ben presto acquisisce un'importanza ben maggiore, ponendo fine all'era dei samurai e cambiando per sempre il futuro del Giappone. Gli appassionati della serie troveranno tanti volti noti e un sistema di combattimento rodato e impreziosito dalle armi tipiche dell'epoca, oltre ai sottotitoli in italiano. Parliamo di questo e molto altro nella recensione di Like a Dragon: Ishin!.

Nel caso ve li foste persi...

...vi ricordiamo che all'inizio di questa settimana hanno fatto il loro debutto anche Gotham Knights, un action GDR con protagonisti Batgirl, Robin, Cappuccio Rosso e Nightwing, e The Lamplighter's League, uno strategico a turni ambientato in una versione alternativa degli anni '30. Entrambi giocabili su PC, Cloud e Xbox Series X|S, erano stati annunciati assieme ai giochi Game Pass della seconda metà di settembre 2023.

I giochi in uscita dal catalogo

Anche questo mese bisogna prepararsi a salutare una serie di giochi su Xbox Game Pass. Il 15 ottobre rappresenterà l'ultimo giorno utile per giocare a Eville (Cloud, Console e PC), Overwhelm (PC), Shenzhen I/O (PC), The Legend of Tianding (Cloud, Console e PC), Trek to Yomi (Cloud, Console e PC) e Turnip Boy Commits Tax Evasion (Cloud, Console e PC). Se siete nel bel mezzo di uno o più di questi titoli vi consigliamo di accelerare per arrivare ai titoli di coda. In alternativa, potete approfittare dello sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistare i giochi di vostro interesse e farli per sempre vostri.