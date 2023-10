Nuovi giochi PlayStation Plus Essential di novembre: annuncio questa settimana, data e ora

Siamo a fine ottobre, l'ultimo mercoledì del mese è passato e Sony non ha ancora annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di novembre 2023 per PS4 e PS5. State tranquilli, per esigenze di calendario l'annuncio avverrà questa settimana, ecco la data e l'orario da segnare sul calendario.

Sony svelerà i giochi PS Plus Essential di novembre 2023 nella giornata di mercoledì 1 novembre, alle 17:30 ora italiana. Un piccolo ritardo sulla tabella di marcia dovuto come detto a esigenze di calendario dal momento che un reveal durante l'ultimo mercoledì di ottobre (25 ottobre) avrebbe impedito poi la pubblicazione dei giochi il martedì successivo, ovvero il 31 ottobre.

Per l'occasione dunque Sony ha spostato la comunicazione al primo novembre, i nuovi giochi PlayStation Plus verranno resi disponibili per il download da martedì 7 novembre, scaricabili fino al primo lunedì di dicembre compreso.

Non ci sono ancora leak o anticipazioni ma probabilmente non tarderanno ad arrivare già nella giornata di oggi o domani al più tardi, nel frattempo potete dare una occhiata alle nostre previsioni sui nuovi giochi PlayStation Plus Essential di novembre 2023, noi speriamo nell'arrivo di un gioco first party Sony e magari di un titolo più piccolo ma capace di conquistare il pubblico, come ad esempio Little Nightmares 2.