Nuovi giochi PlayStation Plus 'gratis' di aprile, oggi l'annuncio di Sony

E' atteso per oggi l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Essential di aprile 2024, alle 17:30 ora italiana Sony vuoterà il sacco sui giochi in uscita il prossimo mese per gli abbonati PS Plus di qualsiasi livello (compresi Extra e Premium, quindi).

Rispettando un calendario ormai rodato, l'annuncio dei giochi PlayStation Plus Essential arriva mercoledì 27 marzo alle 17:30 ora italiana. I giochi PS5 e PS4 saranno poi disponibili per il download su console a partire dalla tarda mattinata di martedì 2 aprile, subito dopo il weekend di Pasqua, e resteranno scaricabili fino al primo lunedì di maggio compreso.

Al momento non ci sono ancora leak o rumor sui giochi PS Plus del prossimo mese, noi vi proponiamo le nostre consuete previsioni sui giochi PlayStation Plus Essential di aprile... tra poche ore sapremo se si riveleranno (anche solo parzialmente) corrette oppure no. Vi informiamo però che in queste ultime ore un leak ha svelato uno dei giochi PlayStation Plus Premium di aprile 2024.

E ricordatevi che avete tempo fino a lunedì primo aprile compreso per scaricare i giochi PlayStation Plus Essential di marzo, ovvero Hello Neighbor 2, SIFU, Destiny 2 La Regina dei Sussurri e F1 23. Quattro giochi molto diversi tra loro ma decisamente interessanti per gli amanti dei rispettivi generi.

Su Princess Peach: Showtime!-Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - V è uno dei più venduti di oggi.