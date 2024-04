Nuovi giochi PS Plus Extra e Premium di aprile: quando escono e quanto pesano?

Sony ha annunciato i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di aprile 2024, contrariamente a quanto accade solitamente però questi non saranno disponibili tutti insieme dallo stesso giorno.

Ad esempio Dave The Diver sarà disponibile dal 16 aprile mentre Tales of Kenzera ZAU arriva il 23 aprile, infine Animal Well per PS5 esce il 9 maggio. Dove non segnalato diversamente, l'uscita è prevista per martedì 16 aprile 2024.

PlayStation Plus Extra e Premium

Dave The Diver PS4 e PS5 16 aprile 3.2 GB

Tales of Kenzera ZAU PS5 23 aprile peso non disponibile

Animal Well PS5 9 maggio peso non disponibile

Oddballers PS4 4.8 GB

Construction Simulator PS4, PS5 5.2 GB

The Crew 2 PS4 35 GB

Raji An Ancient Epic PS4, PS5 10.1 GB

LEGO Ninjago Movie Videogame PS4 9 GB

Nour Play With Your Food PS4, PS5 peso non disponibile

Deliver Us Mars PS4, PS5 7.5 GB

LEGO Marvel's Avengers PS4 6.3 GB

Miasma Chronicles PS5 9.8 GB

Stray Blade PS5 21 GB

PlayStation Plus Premium

Alone in the Dark The New Nightmare PS4 e PS5 450 MB

Star Wars Rebel Assault II The Hidden Empire PS4 e PS5 350 MB

MediEvil PS4 e PS5 520 MB

In attesa di poter scaricare i nuovi giochi del mese, vi suggeriamo 5 giochi single player su PlayStation Plus che dovreste proprio giocare.

