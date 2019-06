Nuovi giochi PS4: arrivano Bloodstained, Crash Team Racing e Judgment

La settimana appena iniziata si prospetta davvero interessante per i possessori di PlayStation 4 grazie ai lanci di titoli molto attesi come Bloodstained Ritual of the Night, Crash Team Racing Nitro Fueled e Judgment.

Oltre ai titoli citati, arriveranno anche (in formato digitale o retail) produzioni minori ma ugualmente interessanti del calibro di Another Sight, Cybarian The Time Traveling Warrior, Crystal Crisis, Project Lyx, Slum Ball, Luna, Mars Alive e Leisure Suit Larry Wet Dreams Don’t Dry.

Giochi PS4 Novità

Another Sight - 18 giugno

Bloodstained Ritual of the Night - 18 giugno

Bring Them Home - 18 giugno

Citizens of Space - 18 giugno

Vacation Simulator - 19 giugno

Underworld Ascendant - 19 giugno

Project Lux - 20 giugno

Slum Ball - 20 giugno

Crash Team Racing Nitro-Fueled - 21 giugno

Crystal Crisis - 21 giugno

Cybarian The Time Traveling Warrior - 21 giugno

Judgment - 21 giugno

Leisure Suit Larry Wet Dreams Don’t Dry - 21 giugno

Luna - 22 giugno

Mars Alive - 22 giugno

Mini-Mech Mayhem - 22 giugno

Per quanto riguarda Judgment, la data del 21 giugno si riferisce solamente all'edizione digitale per coloro che hanno effettuato il preorder mentre per tutti gli altri il gioco sarà disponibile dalla settimana successiva e più precisamente da martedì 25 giugno.

Oltre al nuovo gioco SEGA, due i titoli di punta della settimana appena iniziata: Bloodstained Ritual of the Night, erede spirituale di Castlevania Symphony of the Night, e Crash Team Racing Nitro Fueled, remastered del titolo omonimo uscito su PlayStation nel 1999 e subito capace di riscuotere grande successo come "rivale" del ben più noto (all'epoca) Mario Kart.