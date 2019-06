Nuovi Giochi PS4: arrivano F1 2019, Samurai Shodown e The Sinking City

L'ultima settimana di giugno riserva numerose sorprese ai possessori di PlayStation 4, grazie al lancio di titoli molto attesi come F1 2019, The Sinking City ed il nuovo Samurai Shodown, solamente per citarne alcuni.

Tra le altre novità della settimana appena iniziata segnaliamo Akash Path of Five, Furwind, Kid Tripp, Monster Jam Steel Titans, Pool Nation FX e We. The Revolution:

Giochi PS4 Novità

Akash Path of the Five - 25 giugno

Attack of Toy Tanks - 25 giugno

Car Mechanic Simulator - 26 giugno

Counter Fight 3 - 27 giugno

F1 2019 - 28 giugno

Furwind - 28 giugno

Irony Curtain From Matryoshka With Love - 28 giugno

Kid Tripp - 28 giugno

Medusa and Her Lover - 28 giugno

Monster Jam Steel Titans - 28 giugno

Nekopara Vol.3 - 28 giugno

Paper Dolls Original - 28 giugno

Pool Nation FX - 28 giugno

Samurai Shodown - 28 giugno

The Sinking City - 28 giugno

Spider-Man Far From Home PSVR - 28 giugno

Super Neptunia RPG - 29 giugno

War Tech Fighters - 29 giugno

We. The Revolution - 29 giugno

Da segnalare anche l'arrivo su PlayStation Store di Spider-Man Far From Home per PlayStation VR, esperienza in Realtà Virtuale dedicata al nuovo film dell'Uomo Ragno, da luglio al cinema.