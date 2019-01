Nuovi Giochi PS4: arrivano Onimusha Warlords e Ace Combat 7 Skies Unknown

Inizia una nuova settimana e come di consueto scopriamo quali sono i nuovi videogiochi per PlayStation 4 in arrivo nei negozi e sul PlayStation Store, tra grandi produzioni AAA, remastered e giochi indie di spessore.

Novità Giochi PS4

Ace Combat 7 Skies Unknown

Asdivine Hearts II

The Grand Tour Game

Holy Potatoes We're in Space?!

Kingdom of Blades

Onimusha Warlords

Panda Hero

Planet RIX-13

Smoke and Sacrifice

Vane

The Walking Dead The Final Season Episode 3

YIIK A Postmodern RPG

Le novità più in vista sono sicuramente Ace Combat 7 Skies Unknown (con supporto PlayStation VR in esclusiva su PS4) e Onimusha Warlords, remastered del primo episodio della serie Capcom uscito nel lontano 2001 su PlayStation 2. Disponibili questa settimana anche Vane e il terzo episodio di The Walking Dead Final Season, pubblicato da Skybound Games dopo la chiusura di Telltale.