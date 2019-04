Nuovi Giochi PS4: arrivano Power Rangers Battle for the Grid e Far Lone Sails

Quella appena iniziata non è una settimana particolarmente ricca di uscite su PlayStation 4 a livello quantitativo anche se non mancano alcune interessanti sorprese come AngerForce Reloaded, Power Rangers Battle for the Grid, Far Lone Sails e nuove produzioni per PlayStation VR...

Tra le novità della settimana che va dal primo al 7 aprile troviamo AngerForce Reloaded, lo sparatutto Beat Blaster per PlayStation VR, l'avventura Far Lone Sails, Modern Tales Age of Invention, Monster Dynamite, il nuovo gioco dedicato ad una delle serie live action cult degli ultimi decenni, Power Rangers Battle for the Grid, e poi ancora Sephirothic Stories, Skorecery e Sword & Fairy.

Dopo la grande abbuffata di marzo mancano questa settimana nuove uscite AAA, in attesa dell'arrivo di Mortal Kombat 11 (23 aprile) e Days Gone (26 aprile), ricordiamo però che è da oggi disponibile per il download gratis l'aggiornamento di Devil May Cry V che introduce l'attesa modalità Palazzo di Sangue.