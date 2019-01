Nuovi Giochi PS4: arrivano Resident Evil 2 e The Hong Kong Massacre

La settimana appena iniziata vedrà l'arrivo su PlayStation 4 di un gioco molto atteso come Resident Evil 2 Remake, tuttavia il survival horror di Capcom non sarà l'unico titolo ad approdare sulla console Sony, sebbene il livello di uscite non sia quantitativamente impressionante.

Oltre a Resident Evil 2 Remake (disponibile dal 25 gennaio) il calendario delle uscite si arricchisce con il secondo episodio di Life is Strange 2 (Rules, in uscita il 24 gennaio), il violentissimo The Hong Kong Massacre (22 gennaio) e The Nightmare, il nuovo DLC di Shadow of the Tomb Raider. Di seguito, ricapitoliamo quindi le uscite dei nuovi giochi PS4 per la settimana del 21 gennaio 2019:

Shadow of the Tomb Raider The Nightmare DLC (22 gennaio)

The Hong Kong Massacre (22 gennaio)

Life is Strange 2 Episodio 2: Rules (24 gennaio)

Resident Evil 2 Remake (25 gennaio)

Una settimana forse non ricchissima dal punto di vista numerico ma certamente non da quello qualitativo, a fine gennaio inoltre arriverà anche Kingdom Hearts 3, uno dei giochi più attesi dell'anno insieme al remake di Resident Evil 2.