Nuovi Giochi PS4: arrivano Shakedown Hawaii e Puyo Puyo Champions

Quella appena iniziata si prospetta come una settimana piuttosto tranquilla dal punto di vista delle nuove uscite per PlayStation 4: in assenza di titoli AAA arrivano numerose produzioni indipendenti, tra cui giochi molto attesi come Shakedown Hawaii, sequel spirituale di Retro City Rampage.

A Shakedown Hawaii si aggiunge una seconda produzione di rilievo, quel Puyo Puyo eSports uscito nei mesi scorsi in Giappone e ora pronto ad arrivare in Europa con il titolo Puyo Puyo Champions, disponibile esclusivamente in formato digitale da mercoledì 8 maggio. Di seguito, la lista completa di tutti i nuovi giochi per PlayStation 4 in arrivo nei prossimi sette giorni:

Novità Uscite PS4

5 maggio - Doughlings Arcade

5 maggio - For the King

6 maggio - Frane Dragons Odyssey

6 maggio - Lost Artifacts Soulstone

7 maggio - Shakedown Hawaii

7 maggio My Big Sister

8 maggio - Party Arcade

8 maggio - Puyo Puyo Champions

10 maggio - Lovecraft's Untold Stories

10 maggio - Reverse Crawl

Oggi arrivano Frane Dragon's Odyssey e Lost Artifact Soulstone mentre domani oltre al già citato Shakedown Hawaii vedrà la luce anche My Big Sister. L'8 maggio sarà la volta di Party Arcade e Puyo Puyo Champions, mentre il 10 maggio si chiude la settimana con Reverse Crawl e Lovecraft's Untold Stories, avventura basata sui più famosi romanzi del noto scrittore.