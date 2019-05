Nuovi giochi PS4: arrivano Team Sonic Racing e Observation

Come ogni lunedì è arrivato il momento di dare uno sguardo ai nuovi giochi PS4 della settimana appena iniziata, una settimana non particolarmente ricca di uscite anche se non mancano titoli di discreto spessore insieme a produzioni indipendenti e giochi VR.

Tra i nuovi giochi PlayStation 4 della settimana che va dal 20 al 26 maggio troviamo Dauntless, Slay the Spire, il nuovo gioco di corse di Sonic (su Everyeye.it trovate la recensione di Team Sonic Racing), Everybody's Golf per PlayStation VR e l'avventura Back in 1995.

Novità Giochi PS4

21 maggio - Dauntless

21 maggio - Slay the Spire

21 maggio - Team Sonic Racing

21 maggio - Killing Floor Double Feature

22 maggio - Everybody's Golf VR

22 maggio - Skelly Selest

22 maggio - Dragon Fantasy Volumes of Westeria

23 maggio - Alternate Jake Hunter Daedalus The Awakening of Golden Jazz

23 maggio - American Fugitive

23 maggio - Back in 1995

23 maggio - The Last Door Complete Edition

24 maggio - Dollhouse

24 maggio - Observation

24 maggio - Virtual Virtual Reality

In arrivo anche Killing Floor Double Feature (include Killing Floor 2 e Killing Floor Incursion), il gioco horror in VR Dollhouse, Observation e una serie di produzioni indipendenti come Alternate Jake Hunter Daedalus The Awakening of Golden Jazz, Dragon Fantasy Volumes of Westeria, The Last Door Complete Edition e Skelly Selest.