Nuovi Giochi PS4: arrivano The Division 2 e One Piece World Seeker

La settimana appena iniziata si prospetta piuttosto interessante dal punto di vista delle nuove uscite su PlayStation 4. Sebbene la quantità di titoli in arrivo non sia enorme, non mancano produzioni attesissime...

Novità PS4

Le principali novità per PlayStation 4 e PS4 PRO sono ovviamente Tom Clancy's The Division 2 e One Piece World Seeker, produzioni AAA molto attese dagli appassionati dei rispettivi generi, disponibili entrambi da venerdì 15 marzo in formato retail e digitale. Di seguito, tutti i nuovi giochi PS4:

The Arcslinger (PSVR)

Blood Waves

The Caligula Effect Overdose

Dissidia Final Fantasy NT Free Edition

Tom Clancy's The Division 2

Ghost of a Tale

One Piece World Seeker

Rico

The Wizards Enhanced Edition

Da segnalare anche l'arrivo in Europa di Dissidia Final Fantasy NT Free Edition, versione free to play del picchiaduro Square Enix già pubblicata lo scorso mese di novembre in Giappone. Arrivano anche Arcslinger per PlayStation VR, Blood Waves, Ghost of a Tale, Rico, The Wizards e The Caligula Effect Overdose.