Nuovi Giochi PS4: arrivano Unruly Heroes, Blood & Truth e Layers of Fear 2

Come ogni lunedì è tempo di dare uno sguardo alle novità PlayStation 4 della settimana appena iniziata: nei prossimi sette giorni la console Sony si prepara a ospitare una serie di produzioni AA e indie di discreto spessore, oltre a giochi VR molto attesi come Blood & Truth e Trover Saves the Universe.

Da segnalare anche l'arrivo di DayZ su PlayStation 4, dopo aver riscosso un notevole successo su PC e Xbox One il gioco arriva finalmente su PS4. E poi ancora Five Nights at Freddy's VR Help Wanted, The House in Fata Morgana, Lapis x Labyrinth, Warlock’s Tower e Super Tennis Blast.

Novità PS4

28 maggio - Blood & Truth

28 maggio - Super Tennis Blast

28 maggio - Warlock's Tower

29 maggio - Cricket 19

29 maggio - DayZ

29 maggio - DragonfangZ The Rose and Dungeon of Time

29 maggio - Five Nights at Freddy's VR Help Wanted

29 maggio - Layers of Fear 2

30 maggio - Golem Gates

30 maggio - The House in Fata Morgana

30 maggio - Lapis x Labyrinth

30 maggio - Super Cane Magic Zero

31 maggio - Trover Saves the Universe

31 maggio - Unruly Heroes

Una settimana dunque piuttosto interessante per quanto riguarda le novità PS4, in attesa che il catalogo torni a rimpolparsi con nuove uscite AAA. Particolarmente ricca la selezione di nuove uscite per PlayStation VR, a conferma di come Sony voglia continuare a investire sul suo visore per la Realtà virtuale.