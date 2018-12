Nuovi giochi PS4: arrivano Warhammer Vermintide 2 e Marvel's Spider-Man Silver Lining

Con l'avvicinarsi delle festività di fine anno il numero di videogiochi in arrivo si riduce su tutte le piattaforme, non fa eccezione PlayStation 4 che questa settimana vede l'arrivo di pochi titoli, tra cui Warhammer Vermintide 2 e il terzo DLC del pacchetto La Città che non Dorme Mai di Marvel's Spider-Man.

Atari Flashback Classics

Battle Princess Madelyn

Beats Fever

Cook Serve Delicious! 2!!

Dreamwalker

Gun Club VR

Hellfront Honeymoon

London Detective Mysteria

Marvel's Spider-Man Silver Lining

Nippon Marathon

One Word By Powgi

R-Type Dimensions EX

Razed

Scintillatron 4096

VR Apocalypse

Warhammer Vermintide 2

Oltre ai titoli citati in apertura troviamo anche Hellfront Honeymoon, Gun Club VR, Dreamwalker, Atari Flashback Classic e R-Type Dimensions EX, per una line-up settimanale che di fatto non vede nuove uscite sul mercato retail.

Sapevate che nel weekend Sony ha lanciato l'iniziativa My PS4 Life, che vi permetterà di ripercorrere la vostra storia su PlayStation 4, scoprendo il primo gioco avviato e il titolo con il quale avete trascorso il maggior numero di ore...