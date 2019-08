Nuovi giochi PS4: in arrivo Control, Man of Medan e MXGP 2019

L'ultima settimana di agosto vede l'arrivo di numerosi giochi nel catalogo PlayStation 4, tra cui Dark Pictures Anthology Man of Medan, Control, MXGP 19, Wreckest, The Bard's Tale IV Director's Cut Edition e Decay of Logos.

Control sarà disponibile dal 27 agosto mentre Man of Medan uscirà a fine settimana e più precisamente il 30 agosto, insieme a MXGP 2019 The Official Motorcross Video Game, Wreckfest e The Bard's Tale IV.

Novità PS4

Control - 27 agosto

Crystar - 27 agosto

Decay of Logos - 28 agosto

Human Anatomy VR - 29 agosto

Legend of the Skyfish - 29 agosto

Agent A Puzzle in Disguise - 29 agosto

The Lord Of The Rings Adventure Card Game - 29 agosto

The Bard's Tale IV Director’s Cut - 29 agosto

The Dark Pictures Man Of Medan - 30 agosto

MXGP 2019 The Official Motorcross Video Game - 30 agosto

Wreckfest - 30 agosto

Su Everyeye.it trovate anche la lista delle novità videogiochi PS4, Xbox One, PC e Switch della settimana, tra cui Astral Chain (esclusiva Nintendo Switch) e Ancestors The Humankind Odyssey, in esclusiva temporale su PC Windows. Avete già deciso cosa comprare?