Nuovi giochi PS4: Days Gone e Mortal Kombat 11 tra le novità della settimana

Come da tradizione, i curatori del PlayStation Blog a stelle e strisce inaugurano la settimana stilando la lista dei videogiochi che approderanno su PlayStation 4 nel corso dei prossimi giorni.

I protagonisti indiscussi della settimana appena iniziata non possono che esserlo Days Gone e Mortal Kombat 11. L'attesissimo action post-apocalittico di Sony Bend sarà disponibile a partire dal 26 aprile e permetterà agli appassionati di avventure free roaming di esplorare il nordovest degli Stati Uniti per andare a caccia di Furiosi in sella alla propria moto.

Le orde persistenti di zombie dell'horror diretto da John Garvin promettono di tenerci incollati allo schermo per decine di ore, facendo la spola tra una zona e l'altra dell'Oregon digitale per garantire un futuro ai sopravvissuti che richiederanno l'aiuto del biker Deacon St. John.

Decisamente meno altruistica, ma non per questo meno emozionante, è invece la missione che attende i lottatori di Mortal Kombat 11, l'ultimo capitolo della storica saga picchiaduro di Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm che approderà su PS4 il 23 aprile.

Tra gli altri titoli che saranno destinati ad arricchire il catalogo della console Sony nel corso di questa settimana troviamo anche l'avventura arcade Jupiter & Mars (22 aprile), lo sparatutto arcade a scorrimento Zeroptian Invasion, l'esperienza per PS VR A Chair in a Room Greenwater e l'avventura grafica in salsa retrò DayD Through Time (24 aprile).