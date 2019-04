Nuovi giochi PS4: Falcon Age e la Triligia di Ace Attorney tra le novità della settimana

Questa settimana sono in arrivo diverse novità su PlayStation 4, annunciate come di consueto da Sony sul proprio blog relativo alla console. Tra Falcon Age su PSVR e l'arrivo della Trilogia di Ace Attorney, di carne al fuoco sembra essercene tanta. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Non di solo falconeria e avvocati vive l'uomo: questa settimana arriva infatti anche Airport Simulator 2019, per tutte le vostre esigenze aeroportuali. Battete tutti sul tempo, e anziché decidere la meta per le vacanze di quest'anno, gestite direttamente l'aeroporto da cui partire!

Se siete patiti dei gestionali però, arriva anch Constructor Plus, mentre se amate i giochi di guida arcade frenetici, dagli autori di Burnout sta per arrivare Dangerous Driving, il cui nome è tutto un programma.

Per gli amanti degli RPG a turni arriva Dark Quest 2, e se invece preferite gli shooter in terza persona, ecco il fantascientifico Earth Defense Force: Iron Rain. Indossate il visore di Sony e provate l'esperienza della falconeria con Falcon Age; vestite i panni di un agente speciale che può trasformarsi in un fantasma digitale con Ghost; indossate la toga avvocatesca e lanciatevi nella trilogia di Ace Attorney. Insomma, anche questa settimana siamo sicuri che troverete il titolo (o i titoli) di vostro gradimento con cui giocare.

Completano il quadro delle uscite il fantasy Royal Roads, il ritorno di Shadowgate, il bizzarro Super Weekend Mode, il simulatore di volo arcade Ultrawings, e il dungeon crawler Vaporum.