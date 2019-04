Nuovi giochi PS4: Ghost Giant e World War Z tra le novità della settimana

Anche questa settimana sono previsti diversi nuovi arrivi su PlayStation 4, da Ghost Giant a World War Z, passando per tanti altri interessanti titoli. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa c'è di nuovo sul ricco menù della console Sony.

Innanzitutto su PS4 è in arrivo la Anniversary Collection Arcade Classics, che come facilmente intuibile dal titolo, è una nostalgica collezione di classici arcade del passato, targati Konami, che comprende ben otto vecchie glorie degli anni '80.

Per gli amanti dei cruciverba arriva poi Crossovers, su PS4 e PS Vita, con oltre 200 livelli, mentre i fanatici degli RPG possono dare un'occhiata a Dark Quest 2, e al suo sistema di combattimenti a turni.

Ghost Giant è invece un'avventura in Realtà Virtuale degli autori di Fe, Flipping Death e Stick it to the Man. Tocca poi a God's Trigger, un action ricco di esplosioni e sangue giocabile sia in single-player che in co-op.

Da segnalare anche il titolo narrativo Heaven's Vault, il divertente Iron Snout, in cui impersoneremo un maialino divenuto esperto di arti marziali per vendicarsi dei lupi, e My Time at Portia, una sorta di gestionale ricco di quest.

Spazio anche alle visual novel giapponesi, Nurse Love Syndrome Re: Therapy e Our World is Ended, al divertente indie Please Don't Touch Anything, e a due titoli relativi al biliardo: Snooker e Snooker Nation Championship.

Arrivano infine QuiVR, un action VR in cui si usano arco e frecce, l'RPG sempre in VR, Table of Tales, il free-to-play online World of Warship: Legends e l'atteso shooter a tema zombie World War Z. Potete avere un primo assaggio di quest'ultimo nella nostra anteprima di World War Z.

Una lineup interessante?