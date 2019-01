Nuovi Giochi PS4: Kingdom Hearts 3 e Genesis Alpha One tra le novità della settimana

Come ogni lunedì, vi proponiamo il calendario delle nuove uscite per PlayStation 4: una settimana piuttosto interessante quella appena iniziata, che vedrà il lancio in Occidente di Kingdom Hearts 3, uscito in Giappone il 25 gennaio scorso.

Oltre a Kingdom Hearts 3, su PlayStation 4 arriveranno anche The Hong Kong Massacre, Genesis Alpha One, Song of Memories, Bombfest, Night Cry, Goodbye Deponia, 8-Bit Hordes e Dead Land VR:

Novità Giochi PlayStation 4

The Hong Kong Massacre (Disponibile)

Kingdom Hearts III (29 gennaio)

Drowning (30 gennaio)

Genesis Alpha One (30 gennaio)

Goodbye Deponia (30 gennaio)

NightCry (31 gennaio)

Bombfest (31 gennaio)

Royal Assault (1 febbraio)

Song of Memories (1 febbraio)

TrainerVR (1 febbraio)

Dead Land VR (1 febbraio)

8-Bit Hordes (1 febbraio)

In generale, il mese di febbraio ormai alle porte si presenta piuttosto ricco di novità, tra cui Metro Exodus, Jump Force, Anthem e Far Cry New Dawn, titoli che si preparano ad entrare di prepotenza nell vite dei giocatori nei prossimi trenta giorni.