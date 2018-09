Nuovi Giochi PS4: Marvel's Spider-Man e Dragon Quest 11 tra le novità della settimana

La prima settimana di settembre si apre con tantissime novità per PlayStation 4 e PS4 Pro, segnaliamo ovviamente l'arrivo di Marvel's Spider-Man ma il gioco Insomniac non è l'ultimo titolo di spessore in uscita...

Nuovi Giochi PS4

Settimana ricchissima, come dicevamo in apertura, che vede l'arrivo di giochi del calibro di Zone of the Enders The 2nd Runner Mars, Planet Alpha, Destiny 2 I Rinnegati, NBA Live 19 e Immortal Unchained, oltre ai già citati Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta e Marvel's Spider-Man:

428 Shibuya Scramble

Marvel's Spider-Man

Apocalypse Rider (PlayStation VR)

Arcade Islands Volume One

Zone Of The Enders The 2nd Runner Mars (Supporto PlayStation VR)

SNK Heroines Tag Team Frenzy

Ninjin Clash Of Carrots

Shadows Awakening

Sigi – A Fart For Melusina

Planet Alpha

Destiny 2 I Rinnegati

Moonfall Ultimate

NBA Live 19 The One Edition

Dimension Drive

NASCAR Heat 3

Dragon Quest XI Echoes of An Elusive Age

FullBlast

Immortal Unchained

Ricordiamo che a partire da domani (martedì 4 settembre) saranno disponibili i giochi PlayStation Plus di settembre tra cui God of War III Remastered, Another World 20th Anniversary Edition e QUBE Director's Cut mentre Destiny 2 è già disponibile per il download gratis.