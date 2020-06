Nuovi giochi PS4, PC, Xbox One e Switch, le uscite della settimana

Quella appena iniziata è una settimana non troppo spumeggiante per quanto riguarda i nuovi videogiochi in arrivo, si nota la mancanza di grandi produzioni AAA e AA, non mancano però produzioni indipendenti di discreto spessore.

Da segnalare ad esempio il debutto di Edge of Dreams, Project Warlock e Satisfactory mentre passando a titoli più noti citiamo l'arrivo di YS Memories of Celceta su PlayStation 4. Di seguito l'elenco completo delle novità previste da lunedì 8 a venerdì 12 giugno.

Lunedì 8 giugno

Pixel Bombs | PC

Cannonship | PC

Heretic’s Lot Prologue | PC

Edge of Dreams | PC

Satisfactory | PC

Cute Triplets | PC

Martedì 9 giugno

1971 Project Helios | PS4, Xbox One, Switch, PC

Ys: Memories of Celceta | PS4

Jump King | PS4, Xbox One, Switch

Project Warlock | PS4

The Elder Scrolls Online: Greymoor | PS4, Xbox One

HopBound | PC

P.A.I.N.T | PC

Pussy Puzzle | PC, Mac

The Dark Eye: Book of Heroes | PC

Mercoledì 10 giugno

Demon’s Tier+ | Xbox One

Gunbird 2 | PC

Isle of Spirits | Xbox One, PC, Mac

Firechief | PS4

Firefighters Airport Heroes | PS4

Pity Pit | PS4

Newton’s Cradle Puzzle Game | PC, Mac

Drekirokr - Dusk of the Dragon | PC

Giovedì 11 giugno

Evan’s Remains | PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac

Project Warlock | Switch

Samurai Shodown NeoGeo Collection | PC

Beyond Blue | PS4, Xbox One, PC

Samurai Shodown | PC

Ancestors Legacy | Switch

Depth of Extinction | PS4

Glass Masquerade Double Pack | Switch

Magazine Mogul | Switch

Jumper Starman | PC

Venerdì 12 giugno

Warborn | PS4, Xbox One, Switch, PC

Project Warlock | Xbox One

Goosebumps Dead Of Night | Xbox One, PC

Zaccaria Pinball | PS4

Super Soccer Blast | PS4

House Flipper | Switch

Pew Pew | Switch

Half Dead | Switch

Dots 8 | Switch

Rogue Robots | Switch

Super Toy Cars 2 | Switch

Inops | PC

NewCity | PC

Warren The Warlock | PC

ACT | PC

Samurai Shodown NeoGeo Collection arriverà su PC l'11 giugno e sarà gratis per una settimana via Epic Games Store, indubbiamente una ottima occasione per aggiungere alla propria libreria questa raccolta di classici picchiaduro SNK a costo zero.