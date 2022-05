Nuovi giochi PS4 e PS5 a meno di cinque euro, ci sono anche Inside e Limbo

Diamo uno sguardo ai migliori giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5 in offerta su PlayStation Store per un periodo limitato, concentrandoci sui giochi in sconto a meno di cinque euro, una cifra che vi permetterà di acquistare titoli indie e produzioni AAA e AA datate ma ancora valide.

Qualche esempio? Unravel Two a 4.99 euro e The Sims 4 allo stesso prezzo mentre Friday The 13th The Game costa 3.62 euro, Saints Row 4 Re-Elected è in sconto a 3.99 euro e stesso prezzo per lo spin-off "infernale" Saints Row Gat Out of Hell. Per Mount & Blade Warband bastano 4.99 euro, allo stesso prezzo è possibile comprare anche INaide mentre Salt and Sanctuary costa 4,49 euro.

Thief costa 2.99 euro, per Murdered Souls Suspect bastano 1.99 euro, segnaliamo anche Dead Rising 2 a 4.99 euro, Psychonauts a 4.39 euro, Amnesia Collection a 2.84 euro, Dead Rising a 4.99 euro e Valiant Hearts The Great War a 4,49 euro.

DiRT Rally 2.0 costa 4.99 euro, I Am Bread si può acquistare con soli 2.59 euro mentre Limbo costa ancora meno, 2.24 euro. Chiudiamo con Layers of Fear Masterpiece Edition a 4.39 euro, Octodad Dadliest Catch a 3.49 euro e Super Meat Boy a 3,19 euro, senza dimenticare Get Even a 4.79 euro, Nex Machina a 4.99 euro e Pac-Man 256 a 2,49 euro.