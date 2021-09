Nuovi giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di dieci euro: le offerte da non perdere

Nuova ondata di sconti sul PlayStation Store sui migliori giochi per PS4 e PS5, scopriamo insieme quali giochi possiamo comprare con meno di dieci euro, una cifra certamente alla portata di tutti e che permetterà di acquistare titoli di discreto spessore a prezzo contenuto.

Iniziamo citando Gang Beasts a 7.99 euro e Assassin's Creed IV Black Flag Standard Edition a 5.99 euro, da non sottovalutare anche Assassin's Creed Rogue Remastered a 7.99 euro e Knockout City di Electronic Arta a 9,99 euro. Si continua con Rayman Legends a 4.99 euro e ancora Titanfall 2 a 8.99 euro, Dishonored Definitive Edition a 9.99 euro e The Elder Scrolls Online a 7.99 euro, senza tralasciare The Escapists 2 Game of the Year Edition a 8.09 euro e 9 Monkeys of Shaolin a 7,49 euro.

Overcooked Gourmet Edition costa 3,99 euro, Ash of Gods Redemption è in offerta a 5.99 euro e lo stesso prezzo si applica alla versione standard di Shenmue 3, infine segnaliamo Nioh PlayStation Hits Edition a 9,99 euro.

Ricordiamo che su PlayStation Store è attiva anche la nuova offerta della settimana su Skyrim Special Edition, la riedizione del celebre gioco Bethesda che include tutti i DLC, le espansioni e il supporto per le mod, oltre ad una serie di migliorie tecniche rispetto alla versione PS3.