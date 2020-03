Nuovi giochi PS4 e PSVR: arrivano Paper Beast e One Piece Pirate Warriors 4

La settimana appena iniziata non è particolarmente ricca di uscita su PlayStation 4, non mancano in ogni caso interessanti sorprese come Paper Beast per PlayStation VR, Moons of Madness e One Piece Pirate Warriors 4.

Da segnalare anche il debutto di Elemental Space, Moons of Madness, Oniken, Star Wars Jedi Knight Jedi Academy, Vampire The Masquerade Coteries Of New York e Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution.

Novità PS4

Ara Fell Enhanced Edition

Dissection

Dogurai

Duck Souls+

Elemental Space

Freedom Finger

Mekorama

Moons of Madness

Odallus The Dark Call

One Piece Pirate Warriors 4

Oniken

Paper Beast

The Room VR A Dark Matter

Star Wars Jedi Knight Jedi Academy

Twin Breaker A Sacred Symbols Adventure

Vampire The Masquerade Coteries Of New York

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution

Il prossimo mese sarà certamente più ricco grazie ai lanci di Resident Evil 3 Remake (atteso per il 3 aprile) e Final Fantasy VII (10 aprile), due produzioni AAA di grande richiamo che dovrebbero aiutarci ad occupare il tempo libero in questo difficile periodo di quarantena, tutto questo senza considerare il mese di maggio che vedrà l'arrivo di The Last of Us Parte 2, uno dei giochi più attesi del 2020.