Nuovi giochi PS4: questa settimana arrivano DOOM Eternal e MLB The Show 20

La settimana appena iniziata vedrà come di consueto l'arrivo di nuovi giochi per tutte le principali piattaforme, come ogni lunedì Sony ci ricorda le nuove uscite dei prossimi sette giorni, tra cui DOOM Eternal e MLB The Show 20.

Il lancio di DOOM Eternal (20 marzo) sarà accompagnato da DOOM 64, riedizione del titolo omonimo uscito su Nintendo 64 nel 1997, inoltre segnaliamo il debutto di due giochi di baseball (R.B.I. Baseball 20 e MLB The Show 20) e de La Mulana 1&2.

Novità PlayStation 4

Chop Is Dish

Doom 64

Doom Eternal

Epic Word Search Collection

Explosive Jake

Kamiko

La Mulana 1

La Mulana 2

MLB The Show 20

Neverlast

R.B.I. Baseball 20

Rainbows Toilets & Unicorns

Red Death

Roundguard

Thunder Paw

TT Isle of Man Ride on the Edge 2

Una lineup settimanale che, DOOM a parte, non sembra offrire novità di particolare rilievo in attesa delle grandi uscite di fine marzo (Persona 5 Royal) e aprile con l'arrivo di Final Fantasy VII Remake e Resident Evil 3. Cosa ne pensate della uscite di questa settimana? Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.