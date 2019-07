Nuovi giochi PS4: questa settimana arrivano Madden NFL 20 e Labyrinth Life

L'ultima settimana di luglio non si prospetta particolarmente ricca di novità per i possessori di PS4, che potranno mettere le mani su una serie di produzioni indipendenti, in mancanza di alternative AA e AAA, a eccezione del solo Madden NFL 20.

Il nuovo gioco sportivo dedicato alla National Football League rappresenta di fatto il piatto forte dei prossimi giorni, si tratta però di un titolo dall'appeal piuttosto limitato in Europa, a differenza di quanto accade negli Stati Uniti, dove Madden NFL 20 guadagnerà rapidamente la testa delle classifiche di vendite.

Novità giochi PS4

Bear With Me The Lost Robots - 29 luglio

The Blackout Club - 29 luglio

The Church in the Darkness - 30 luglio

Forager - 30 luglio

Labyrinth Life - 30 luglio

Madden NFL 20 - 2 agosto

New Star Manager - 2 agosto

Solo Islands of the Heart - 2 agosto

Super Wiloo Demake - 2 agosto

The Tower of Beatrice - 2 agosto

Questa settimana arrivano anche New Star Manager, Forager, The Church in the Darkness, The Blackout Club, The Tower of Beatrice e Super Wiloo Demake. Tanti giochi indipendenti in attesa delle nuove uscite AAA in arrivo a fine agosto, con Control che riaprirà la stagione videoludica aspettando i grandi titoli dell'autunno/inverno.