Nuovi giochi PS4: Tales of Vesperia, beta di Dreams e Hitman HD Collection

La conclusione delle festività natalizie coincide con l'inizio del 2019 videoludico, un anno che promette di essere particolarmente ricco di titoli (sia esclusive che multipiattaforma) e di novità per tutti gli utenti di PlayStation 4.

Prima di ricorrere alla sfera di cristallo di Michael Pachter per lanciarci in perentorie analisi a medio-lungo termine con vista sulla next-gen, per il momento rimaniamo saldamente ancorati al presente dando uno sguardo ai giochi in uscita nel corso della settimana appena iniziata.

Nonostante siano previste tre importanti novità nei prossimi giorni, la data da cerchiare sul calendario è una sola, ossia l'11 gennaio: per venerdì, infatti, è prevista l'uscita della Definitive Edition di Tales of Vesperia, della Enhanced Collection con le versioni HD di Hitman Blood Money e Hitman Absolution e della beta "pubblica" di Dreams.

Per quanto riguarda Tales of Vesperia, con la Definitive Edition Bandai Namco proverà a offrirci un'esperienza di gioco degna del capolavoro JRPG dato alle stampe nel 2009: aspettiamoci perciò un comparto grafico ammodernato, delle animazioni più fluide e un sistema di combattimento ancora più adrenalinico.

Anche i due capitoli last-gen di Hitman verranno riproposti da IO Interactive nella Enhanced Collection di Hitman con una veste grafica rinnovata, dei controlli riformulati sui pulsanti del DualShock 4, delle texture in alta definizione e il supporto pieno al 4K e ai 60fps su PS4 Pro.

Non meno importante è poi la beta di Dreams, già disponibile da metà dicembre per una ristretta cerchia di appassionati ma destinata ad ampliarsi l'11 gennaio con l'ingresso di un numero ben maggiore di utenti. La nuova fase di beta testing del sandbox "creativo" di Media Molecule darà accesso al potente editor di livelli e ai minigiochi (sia singleplayer che cooperativi, ma solo offline) realizzati e condivisi dalla community.