Nuovi giochi PS4: in uscita Wolfenstein Youngblood e Cyberpilot per PSVR

Wolfenstein Youngblood e Wolfenstein Cyberpilot sono le principali nuove uscite della settimana appena iniziata per PS4 e PS4 PRO. Non mancano altri titoli indie di discreto spessore come Fantasy Strike, Mighty Switch Force Collection e Wargroove.

Da segnalare la mancanza di altre produzioni AAA oltre al ritorno di Wolfenstein, come da tradizione per il mese di luglio, in genere piuttosto tranquillo in attesa della ripresa della stagione a fine agosto.

Novità giochi PS4

Conga Master Go! - 24 luglio

Date A Live Rio Reincarnation - 24 luglio

Elea - 24 luglio

Fantasy Strike - 24 luglio

Fear of Traffic - 24 luglio

Hoggy 2 - 24 luglio

Mighty Switch Force! Collection - 25 luglio

Robbie Swifthand - 25 luglio

Sabre VR - 25 luglio

Smoots Summer Games - 25 luglio

Songbird Symphony - 25 luglio

Tetsumo Party - 25 luglio

Wargroove - 25 luglio

Wolfenstein Cyberpilot - 26 luglio

Wolfenstein Youngblood - 26 luglio

Wolfenstein Youngblood è un sequel stand-alone di Wolfenstein II The New Colossus, che anticiperà gli eventi narrati in Wolfenstein III, titolo non ancora annunciato da MachineGames e Bethesda. Cyberpilot è invece uno spin-off pensato per la Realtà Virtuale che mette il giocatore al comando di potenti creature corazzate.