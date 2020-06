Nuovi giochi PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC: tutte le uscite di giugno

Il percorso di avvicinamento all'estate 2020 vede il debutto sul mercato videoludico di un'interessante selezione di nuove produzioni, in arrivo su PC e console.

Tra le pubblicazioni inedite, impossibile non citare l'ormai imminente arrivo sul mercato dell'attesissimo The Last of Us Parte 2. Dopo un percorso piuttosto incidentato, l'ambizioso progetto di Naughty Dog è infatti pronto a debuttare in esclusiva su PlayStation 4. L'appuntamento, come noto, è fissato per il prossimo 19 giugno: per ingannare l'attesa, Sony ha di recente pubblicato un coinvolgente spot TV di The Last of Us Parte 2. Tra le novità assolute troviamo inoltre Disintegration, sparatutto firmato dal co-creatore di Halo, o Desperados 3.

Il mese di giugno vede tuttavia approssimarsi anche il debutto su nuove piattaforme, o canali di distribuzione, di apprezzati titoli già disponibili. In tal senso possiamo ad esempio citare l'approdo di The Outer Worlds su Nintendo Switch o la pubblicazione di Sea of Thieves su Steam. Per non perdervi nessuno dei giochi in arrivo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del mese di giugno 2020, potete fare affidamento sul video dedicato confezionato dalla Redazione. Come di consueto, potete trovarlo in apertura a questa news oppure sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!