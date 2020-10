Nuovi giochi PS4, Xbox One, PC e Switch: arrivano Amnesia Rebirth e Gonner 2

La settimana appena iniziata non si prospetta particolarmente ricca per quanto riguarda le nuove uscite su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Nonostante una lineup non troppo piena, non mancano comunque interessanti sorprese.

Da segnalare il lancio di Gonner 2 e l'arrivo di Transformers Battlegrounds, oltre a una vasta selezione di giochi indie e porting, senza dimenticare l'horror Amnesia Rebirth, giusto in tempo per Halloween.

Lunedì 19 ottobre

Endless Memories | PC

Death Ray Manta SE | Switch

Kine | PC

Martedì 20 ottobre

Amnesia Rebirth | PS4, PC, Mac

Monster Truck Championship | Xbox One

HyperBrawl Tournament | PS4, Xbox One, Switch, PC

Outpost Delta | Switch

Drone Swarm | PC

Rogue | PC

Solasta: Crown of the Magister | PC

Blood of Steel | PC

Shakedown Hawaii | PC

Manifold Garden | PC

Mercoledì 21 ottobre

ScoourgeBringer | Xbox One, Switch, PC

Rusty Spout Rescue Adventure | Xbox One

Horace | Switch

Uppers | PC

A Tale of Paper | PS4

Bullet Beat | Switch

Tenderfoot Tactics | PC

Beyond The Wire | PC

Giovedì 22 ottobre

Ray’s The Dead | PS4, PC

Asterix & Obelix XXL Romastered | PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac

Disc Room | Switch, PC

Bless Unleashed | PS4

Gonner 2 | Switch, PC

Torchlight III | Switch

Macrotis A Mother’s Journey | PS4, Xbox One

Supraland | PS4, Xbox One, Switch

The Red Lantern | Switch, PC

DwarfHeim | PC, Mac

Toolboy | Switch

Nullum | Switch

Outbreak: Epidemic | Switch

Rusty Spout Rescue Adventure | Switch

Double Pug Switch | Switch

Restless Hero | Switch

They Bleed Pixels | Switch

Fracter | Switch

Surviving The Aftermath | PC (Steam)

Afterparty | PC, Mac

Fallen Angel | PC

Don’t Be Afraid | PC

Venerdì 23 ottobre

Galacide | Xbox One, Switch

Lord of the Click | Xbox One, Switch

Transformers Battlegrounds | PS4, Xbox One, Switch, PC

Pumpkin Jack | Xbox One, Switch, PC

BH Trials | Xbox One

Supermarket Shriek | PS4, Switch, PC

Grood | PS4, Xbox One, Switch

Clea | Xbox One

Kakurasu World | Switch

Truck Mechanic Simulator | Switch

Maze | Switch

Truck Driving Simulator | Switch

CrossKrush | Switch

Farm Mechanic Simulator | Switch

Il 23 ottobre arriva anche Pumpkin Jack, platform in stile MediEvil con protagonista un personaggio con la testa... a zucca! Altro gioco perfetto per Halloween, del resto la festività più spaventosa dell'anno si avvicina e sviluppatori e publisher ne approfittano per pubblicare giochi a tema. Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.