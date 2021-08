Nuovi giochi PS5 allo State of Play: annuncio oggi ed evento giovedì 19 agosto?

Da tempo si parla di uno State of Play previsto per il 19 agosto, Sony non ha ancora annunciato nulla ma secondo una teoria oggi (martedì 17 agosto) potrebbe essere il giorno giusto per confermare l'arrivo di un nuovo showcase PlayStation.

Inizialmente si parlava di un annuncio previsto per il 10 agosto e di uno show fissato per il 12 dello stesso mese ma le cose non sono andate così e le previsioni puntano per un annuncio nella giornata di oggi con lo State of Play in programma per giovedì. Si tratta di uno schema già adottato più volte in passato da Sony, gli State of Play di febbraio, maggio e luglio sono stati annunciati di martedì per tenersi poi il giovedì successivo mentre lo State of Play di aprile dedicato a Ratchet & Clank Rift Apart è stato annunciato eccezionalmente di lunedì.

Chiaramente non ci sono conferme ma sono in molti a pensare che de davvero Sony terrà uno State of Play questo giovedì, l'annuncio arriverà necessariamente nel corso della giornata di oggi. C'è da dire che il 19 agosto sembra essere una giornata piena con il reveal di Call of Duty Vanguard alle 19:30 e la cerimonia inaugurale del QuakeCon alle 21:00, uno State of Play potrebbe quindi sovrapporsi a questi due eventi e non è oltretutto escluso che il nuovo COD possa in qualche modo apparire nello showcase di Sony insieme ai rumoreggiati Kena Bridge of Spirits, Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West.