Nuovi giochi PS5 e PS4 gratis con PS Plus Essentials: disponibili da oggi

Come promesso da Sony, è tempo di procedere con il download dei giochi PlayStation 4 e PlayStation 5 offerti gratis con PlayStation Plus Essentials a giugno 2023.

La promozione si attiverà infatti nel corso della giornata di oggi, martedì 6 giugno, con gli abbonati al servizio che potranno aggiungere i titoli della line-up alla propria raccolta. Come di consueto, i giochi gratis con PS Plus Essentials sono tre, equamente spartiti tra PS4 e PS5. Di seguito, vi riportiamo tutti i dettagli.

NBA 2K23 : in versione PlayStation 4 e PlayStation 5;

: in versione PlayStation 4 e PlayStation 5; Jurassic World Evolution 2 : in versione PlayStation 4 e PlayStation 5;

: in versione PlayStation 4 e PlayStation 5; Trek to Yomi: in versione PlayStation 4 e PlayStation 5;

Ai campi da basket di NBA 2K23 si affiancano dunque i dinosauri di Jurassic World Evolution 2. Spazio infine all'interessante avventura a traino narrativo proposta da Trek To Yomi. Edito da Devolver Digital, il titolo pone i giocatori nei panni di un Samurai, all'epoca del Giappone Feudale. Per maggiori dettagli sull'Indie, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di Trek To Yomi.

In chiusura, vi ricordiamo che la line-up di giochi gratis con PlayStation Plus Essentials a giugno 2023 resterà disponibile per il download sino al prossimo lunedì 3 luglio 2023.