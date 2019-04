Ninja Gaiden II retrocompatibile su Xbox One, Splinter Cell e Fable ottimizzati per One X

Spazio anche per un nuovo ingresso nel servizio: Ninja Gaiden II ! Proprio a quest'ultimo è stato riservato parecchio spazio: potete osservare il Gioco in azione in una breve clip mostrata durante l'evento e disponibile in calce alla news. Anche quest'ultimo è stato ottimizzato per Xbox One X ed è disponibile a partire da oggi! Cosa ne pensate, siete felici di queste novità?

Durante l'evento sono infatti stati presentati una serie di interessanti novità giochi per Xbox 360 ora disponibili per essere scoperti, o riscoperti, su Xbox One. Numerosi Giochi già disponibili nel servizio sono stati infatti ottimizzati per Xbox One X. I franchise sono molti ed i Titoli coinvolti saranno sicuramente accolti con calore da parte di molti videogiocatori. Eccovi dunque di seguito l'elenco completo dei Giochi Ottimizzati :

