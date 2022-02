Nuovi giochi di una ricca settimana: Sifu, OlliOlli World, Kingdom Hearts e molto altro!

Prende il via una ricchissima nuova settimana videoludica, con i prossimi giorni pronti ad accogliere una vasta rassegna di uscite, tra PC e console di casa Sony, Microsoft e Nintendo.

Tra le produzioni più intriganti, svetta sicuramente Sifu, nuova opera degli autori di Absolver. Tra kung fu e un livello di difficoltà tarato verso l'alto, trovate tutti i dettagli nella recensione di Sifu firmata dal nostro Marco Mottura. Anche lo skateboard scende in pista, con OlliOlli World, mentre su Nintendo Switch fa il suo debutto l'intera saga di Kingdom Hearts in versione Cloud. Spazio anche Lost Ark e a produzioni minori, come il coloratissimo Zelda-like Ocean's Heart.



Di seguito, l'elenco completo dei nuovi giochi della settimana:

Lunedì 7 febbraio

Unstrong Legacy | Nintendo Switch

Heroes of Loot 2 | Nintendo Switch

Martedì 8 febbraio

OlliOlli World | PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC

| PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC Zorya: The Celestial Sisters | Nintendo Switch, PC

Death end re;Quest2 | Nintendo Switch

Sifu | PS5, PS4, PC

| PS5, PS4, PC Power To The People | PC

Mercoledì 9 febbraio

Unbound: Worlds Apart | PS5, PS4

Backbone | Nintendo Switch

El Gancho | Nintendo Switch

Action Arcade Wrestling | Nintendo Switch

Letters - A Written Adventure | Nintendo Switch, PC

Diplomacy is Not an Option | PC

Giovedì 10 febbraio

KungFu Kickball | PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac

Breakout: Recharged | PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC

PowerSlave Exhumed | PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

EGGLIA: Rebirth | Switch

Rise of the Third Power | PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Edge of Eternity | PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One

| PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One CrossfireX | Xbox Series X|S, Xbox One

| Xbox Series X|S, Xbox One Grapple Dog | Nintendo Switch, PC

Blipz | Nintendo Switch

Retro Bowl | Nintendo Switch

Spy Fox in Dry Cereal | Nintendo Switch

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version | Nintendo Switch

| Nintendo Switch Kingdom Hearts Integrum Masterpiece Cloud Version | Nintendo Switch

| Nintendo Switch Kingdom Hearts - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version | NintendoSwitch

| NintendoSwitch Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC) Cloud Version | Nintendo Switch

| Nintendo Switch Noel the Mortal Fate | Nintendo Switch

Cellular Harvest | Nintendo Switch

Nape Retroversee Collection | Nintendo Switch

Pajama Sam 2: Thunder and Lightning Aren’t So Frightening | Nintendo Switch

Putt-Putt Saves The Zoo | Nintendo Switch

Welcome To Elk | Nintendo Switch

Kittens and Yarn | Nintendo Switch

Castle Morihisa | Nintendo Switch, PC

Derpy Conga | Nintendo Switch

Valis: The Fantasm Soldier Collection | Nintendo Switch

Sword of Elpisia | Nintendo Switch

Dino Galaxy Tennis | Nintendo Switch

Death Park | Nintendo Switch

Perpetuum Mobile | Nintendo Switch

Pajama Sam: No Need To Hide When It’s Dark Outside | Nintendo Switch

About An Elf | Nintendo Switch

Inua - A Story in Ice and Time | Nintendo Switch, PC

Ocean’s Heart | Nintendo Switch

| Nintendo Switch Kardboard Kings: Card Shop Sim | PC

Know By Heart | PC

Kingdom of the Dead | PC

Blood West | PC

Venerdì 11 febbraio

From Heaven to Earth | PC

Ammo Pigs: Cocked and Loaded | PS4, Xbox One

Skautfold: Shrouded in Sanity | PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Oddworld: Stranger’s Wrath HD | PS4, Xbox One

| PS4, Xbox One Lost Ark | PC

| PC Spirt Roots | Xbox One

Blackberry Honey | Nintendo Switch

Word Chef | Nintendo Switch

Pinball Frenzy | Nintendo Switch

Pendula Swing - The Complete Journey | Nintendo Switch

Not Tonight 2 | PC

Nebulous Fleet Command | PC

Die After Sunset | PC

Con cosa stuzzicherete il vostro palato videoludico?