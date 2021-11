Nuovi giochi della settimana: arrivano Solar Ash, Grim Dawn, Evil Genius 2 e altro ancora!

Si apre una nuova settimana videoludica, pronta a protrarsi a cavallo tra novembre e dicembre 2021. Nell'avviarsi verso la fine dell'anno, il mercato riserva alcune interessanti sorprese, provenienti in particolare dall'universo indipendente.

A trainare le nuove uscite della settimana, troviamo infatti in particolare Solar Ash, intrigante Indie proposto da Annapurna Interactive, già publisher degli ottimi I Am Dead e The Artful Escape of Francis Vendetti. Non mancano però all'appello nemmeno produzioni maggiori, come MXGP 2021, Evil Genius 2: World Domination od Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition. Dal passato, ritorna inoltre Grim Dawn, mentre esordisce nel formato definitivo il free to play a base di viverne Century: Age of Ashes.



Di seguito la lista completa delle nuove produzioni:

Lunedì 29 novembre

Guardian of Lore | Nintendo Switch;

Martedì 30 novembre

World’s End Club | PC;

MXGP 2021 | PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC;

Fight Knight | PC

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition | PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC;

Propnight | PC

Evil Genius 2: World Domination | PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One;

Tank De La Muerta | Nintendo Switch;

Mind Scanners | Nintendo Switch;

Buried Stars | PC;

Mercoledì 1 dicembre

Wartales | PC;

Mission in Snowdriftland | PC;

Giovedì 2 dicembre

Mechajammer | PC, Mac;

Asterix & Obelix: Slap Them All! | PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC;

Justice Chronicles | Xbox Series X|S, Xbox One, PC;

Warhammer 40.000: Battlesector | PS4, Xbox One;

Solar Ash | PS5, PS4, PC;

Century: Age of Ashes | PC;

Walking Zombie II | Xbox One;

Dairoku: Agents of Sakurtani | Nintendo Switch;

The Kids We Were: Complete Edition | Nintendo Switch;

Dairoku Ayakashimori | Nintendo Switch;

My Universe: Interior Designer | PC;

The Plane Effect | PS4, Xbox One;

Archvale | Nintendo Switch;

Jigsaw Fun: Wonderful Nature | Nintendo Switch;

Pretty Girls Mahjong Solitaire - Blue | Nintendo Switch;

MONOBOT | Nintendo Switch;

Football Battle | Switch;

Ghost Sync | Nintendo Switch;

Castle on the Coast | Nintendo Switch;

Miracle Snack Shop | Nintendo Switch;

World Quiz | Nintendo Switch;

Anvil | PC;

Rubber Bandits | PC;

Mirror Party | PC;

Venerdì 3 dicembre

Happy’s Humble Burger Farm | PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC;

Chorus | PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC;

Big Brain Academy: Sfida tra Menti | Nintendo Switch;

Disney Magical World 2: Enchanted Edition | Nintendo Switch;

Danganronpa Decadence | Nintendo Switch;

Grim Dawn | Xbox One;

Word Forward | Nintendo Switch;

6Souls | Nintendo Switch;

Construction Site Driver | Nintendo Switch;

Paradise Lost | Nintendo Switch;

Detective Di: The Silk Rose Murders | Nintendo Switch;

Lost: Find | PC;

Sabato 4 dicembre

Icarus | PC;

Cosa aggiungerete alla vostra collezione videoludica questa settimana?