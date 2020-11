Nuovi giochi: questa settimana arrivano WOW Shadowlands e Football Manager 2021

Nelle ultime due settimane abbiamo assistito a una vera e propria invasione di nuovi videogiochi grazie all'arrivo di Xbox Series X/S e PlayStation 5, per i prossimi sette giorni la situazione uscite si presente invece più tranquilla, con il debutto di alcuni titoli interessanti ma e numerosi indie da tenere d'occhio.

Lunedì 23 novembre

World of Warcraft: Shadowlands | PC

Martedì 24 novembre

Monster Truck Championship | Switch

More Dark | PS4

Mad Tower Tycoon | Xbox One

Football Manager 2021 | PC

Professor Rubik’s Brain Fitness | Switch

2URVIVE | Switch

Tracks - Toybox Edition | Switch

RAM Pressure | PC

Mercoledì 25 novembre

Out of Space | PS4, Xbox One, Switch

Towaga Among Shadows | Xbox One

Vigor | PS4

My Aunt is a Witch | Xbox One

Strike Force 2: Terrorist Hunt | Xbox One, Switch

More Dark | Xbox One

Get Over Here | Xbox One

BFF or Die | Xbox One

Star Renegades | PS4

Skyhaven | PC, Mac

Giovedì 26 novembre

LoveKami Divinity Stage | Switch

Nekopara Vol. 4 | PC

Picross S5 | Switch

Root Double Before Crime After Days | Switch

The Alto Collection | Switch

Nordlicht | Switch

In Celebration of Violence | Switch

QV | Switch

Arrog | Switch

Picklock | Switch

Sky Mercenaries Redux | Switch

Maid of Sker | Switch

The Explorer of Night | Switch

Imagine Lifetimes | PC

Venerdì 27 novembre

BFF or Die | Switch

More Dark | Switch

Landflix Odyssey | Xbox One

Electro Ride The Neon Racing | Switch

Destropolis | Switch

Girabox | Switch

Tiny World Racing | Switch

Sheep Cutter | PC

Heidelberg 1693 | PC

Si parte oggi con l'arrivo di World of Warcraft Shadowlands mentre il 24 novembre sarà la volta di Football Manager 2021, per il resto spazio a produzioni indipendenti e porting di giochi già usciti, senza altre sostanziali novità in arrivo su PC e console. Per il prossimo grande blockbuster dovremmo attendere il 10 dicembre, data di lancio di Cyberpunk 2077.